А. Миллер: в этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в новом сезоне КХЛ СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.

«СКА – один из символов Петербурга. Города, который умеет хранить и приумножать традиции. Одна из таких традиций – ставить амбициозные цели. В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель – выиграть Кубок Гагарина. Как известно, правильно поставленная цель – половина успеха. Вторая половина – верить, что сплав опыта и молодости на хоккейной площадке, профессионализм тренерского штаба, а самое главное, горящие глаза и победный настрой ребят позволят достигнуть этой цели, и мы увидим яркую, мощную, результативную игру СКА», — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.