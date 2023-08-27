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Руководитель «Авангарда» рассказал, стоит ли ждать от клуба новых трансферов

Руководитель «Авангарда» рассказал, стоит ли ждать от клуба новых трансферов
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Председатель совета директоров «Авангарда» Максим Аверин рассказал, стоит ли ждать от омского клуба новых трансферов.

«На данный момент мы полностью доверяем нашему спортивному блоку в лице генерального менеджера Антона Курьянова. Работа проделана достаточно большая. Сейчас давайте подождём, наберёмся терпения. До дедлайна в декабре есть достаточно времени», – передаёт слова Аверина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский клуб начнёт сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся на льду «Джи-Драйв-Арены» 2 сентября 2023 года в 14:00 мск. В прошлом сезоне «ястребы» заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 матчей.

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