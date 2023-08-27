Руководитель «Авангарда» рассказал, стоит ли ждать от клуба новых трансферов

Председатель совета директоров «Авангарда» Максим Аверин рассказал, стоит ли ждать от омского клуба новых трансферов.

«На данный момент мы полностью доверяем нашему спортивному блоку в лице генерального менеджера Антона Курьянова. Работа проделана достаточно большая. Сейчас давайте подождём, наберёмся терпения. До дедлайна в декабре есть достаточно времени», – передаёт слова Аверина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский клуб начнёт сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся на льду «Джи-Драйв-Арены» 2 сентября 2023 года в 14:00 мск. В прошлом сезоне «ястребы» заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 матчей.