Р. Ротенберг: в СКА усилили всё. Без лишних слов докажем результатом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке армейского клуба к сезону.
«Здесь замечательный комплекс, то, что нам нужно. Алексей Миллер и ПАО «Газпром» очень много внимания уделяют строительству такой инфраструктуры для детей. Здесь будет хоккейная школа. Очень рады быть здесь, видно связь поколений – и детишки, и команда, вся семья СКА, хоккей, фигурное катание. И с погодой повезло. С божьей помощью всё идёт хорошо.
Мы хорошо подготовились к сезону. Турнир Пучкова был тяжёлым, четыре игры за пять дней, огромная нагрузка. Ребята молодцы, проявили характер, выиграли. Сейчас уже готовимся к первой игре чемпионата. Восстановимся, подведём всех к общему знаменателю и начнём сезон в чемпионате КХЛ. Работаем дальше.
Мы стремимся всегда улучшать детали. Нам удалось собрать пазл, мы видим, что эта команда может победить любого соперника. Да, будет жёсткая конкуренция, сильные соперники, мы с уважением относимся к каждому. Будем показывать яркий хоккей, стремиться забивать как можно больше шайб и как можно меньше пропускать. Усилили оборону, вратарскую линию, линию нападения. Если по винтикам разобрать, то какие-то винтики мы поменяли, всё усилили. Будем ещё агрессивнее, мастерства стало больше – будем лучше реализовывать моменты. В обороне будем лучше играть, то есть по всем направлениям проделана большая работа. Игра покажет, поэтому без лишних слов идём вперёд и докажем результатом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 27 августа 2023
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