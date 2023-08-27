Р. Ротенберг: совсем скоро Лайпсик получит российский паспорт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как обстоят дела с получением российского гражданства у нападающего армейского клуба Брендана Лайпсика.

«Как обстоят дела с получением Лайпсиком российского гражданства? Ждём. Со всех позиций мы всё соблюдаем – написали все соответствующие письма, получили все соответствующие резолюции. Это уже вопрос времени. Думаю, совсем скоро он уже получит российский паспорт», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач.