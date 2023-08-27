Завьялов: не имеем права столько играть в меньшинстве. В сезон идём с оптимизмом

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов после поражения от московского «Динамо» (2:5) в матче за третье место на Кубке мэра Москвы подвёл итог турнира и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Честно говоря, это был хороший матч. Нет никаких претензий к ребятам по самоотдаче, по ведению силовой борьбы. Единственное – не сработало меньшинство. Выходя на третий период, я сказал ребятам, что мы не имеем права продолжать удаляться, если мы хотим спасти матч и довести его до положительного результата. Мы не имеем права столько времени играть в меньшинстве. А так, молодцы, что играли до конца. Есть над чем ещё работать.

Почему не заменил вратаря раньше, когда получили большинство в конце матча? Хороший вопрос. Понимаете, есть моменты, которые наигрываются. И спонтанно менять вратаря – это не сработает. Они должны знать все свои движения. Можно было сыграть «шесть на четыре», но этот аспект пока только наигрывается. Ещё есть время.

У нас все игроки хорошо вливаются в коллектив. Дерек Барак – молодец. Он может сыграть и с краю, и в центре. Единственное – разрушилась у нас сейчас связка с Уилсоном, и это вносит определённый отпечаток при игре в большинстве. А так, он хороший весёлый парень и профессиональный хоккеист.

Любой тренер всегда хочет большего. Мы не исключение. Эти три игры дали пищу для размышлений — кого и где использовать, где слабые места. Но всё равно мы с оптимизмом идём в сезон», — передаёт слова Завьялова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.