Кудашов: большинство такая штука – сегодня есть, завтра нет. Постараемся его сохранить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Витязем» (5:2) в матче за третье место на Кубке мэра Москвы оценил игру бело-голубых в большинстве.

«Проверили некоторые сочетания, дали возможность сыграть всем игрокам, кто у нас здоров. Выиграли игру, поэтому довольны.

Вселяют ли осторожный оптимизм шесть голов в большинстве за два матча? Вы знаете, большинство это такая штука – сегодня оно есть, завтра нет. Мы продолжаем работать каждый день и уже отталкиваемся от ситуации. Когда получается, пытаемся это сохранить. Дело ведь в том, что соперник не то, что будет искать противоядие, а просто будет понимать, от кого исходит какая угроза. Поэтому нам нужно будет придумывать что‑то новое. Это такой процесс, что, если один раз его сделал – это не значит, что и дальше будет получаться. Те, кто играют вчетвером, они легко это разбирают.

Менелл почти не сыграл в большинстве в этих матчах? Я очень рад тому, как он сыграл. Сегодня он начал чуть захлёбываться. Пока рано говорить о том, что он в полноценном состоянии. С этим это и было связано. Когда все будут в порядке и готовы на 100%, тогда и будет смысл говорить — кого и где использовать.

Большой выбор защитников под большинство? Это хорошо. Мы понимаем, что всех не можем впихнуть в большинство. Но вариативность — это отлично», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.