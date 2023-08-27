С. Барбашёв рассказал, что самое сложное для хоккеиста в России

Нападающий «Тамбова» Сергей Барбашёв назвал предсезонные сборы самой сложной частью хоккейной жизни в России.
«В России самое сложное для хоккеиста — предсезонная подготовка. Остальное всё легко (смеётся). Перед сезоном идёт бешеная подготовка. Сейчас это всё меняется, к счастью: бесполезные забеги, кроссы. Тренировки-то нормальные, несмотря на то что их по две или три в день бывало. Нон-стопом пару месяцев одно и то же делаешь, да ещё и на базе закрывают команду, готовишься месяц. День сурка идёт без остановки.
Даже постоянные перелёты с Дальнего Востока легко даются? Когда играл в «Адмирале», наверное, первый сезон было непривычно. Тяжеловато перестраиваться. Но это не самое страшное», — сказал Барбашёв в интервью Legalbet.
Ранее Сергей Барбашёв рассказал о питании и диетах хоккеистов.
- 27 августа 2023
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