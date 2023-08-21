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С. Барбашёв — о диете хоккеистов: можно пить пиво и при этом забрасывать много шайб

С. Барбашёв — о диете хоккеистов: можно пить пиво и при этом забрасывать много шайб
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Нападающий «Тамбова» Сергей Барбашёв рассказал о питании и диетах хоккеистов.

«Следят ли хоккеисты за калориями, чтобы не набирать лишний вес? Это очень индивидуально, у каждого свой подход. Но, в целом, любой хоккеист раз в неделю может спокойно себе позволить попить пива и пожарить хороший стейк. Питание не такое строгое: нет таких хоккеистов, чтобы сидели без мяса и в чём-то себе отказывали. Сейчас молодые ребята появляются, которые стараются следить и ведут здоровый образ жизни, а так, это никому не мешает. Есть такие, а есть такие: можно пить много пива и при этом забрасывать много шайб (смеётся). Примеров очень много», — сказал Барбашёв в интервью Legalbet.

В недавнем интервью 37-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не следит за питанием.

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