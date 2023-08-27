Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в решающем матче Кубке мэра Москвы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о поражении от «Спартака» (1:3) в финале Кубка мэра Москвы.

«Хорошая быстрая игра, соперник очень старался и превосходил нас по скорости и принятию решений в первом периоде. Мне понятно почему. Второй период был чуть получше. В третьем периоде тоже неплохо играли. Но удаления немного не дали нам развить нашу игру. Получилось как получилось.

В принципе разные ситуации с ЦСКА были на этом турнире. Нам удалось хорошо подготовится к первой игре, во второй были определённые трудности. Перед этим матчем тоже были моменты, которые мы не выполнили. Рад за ребят. Ни к кому претензий нет, есть какие-то технические моменты, но тем не менее считаю, что мы подходим к регулярке в хорошем состоянии, но как говорится, игра покажет.

Доволен ли предсезонкой? Повторюсь, что мы прошли через разные ситуации в этом турнире. Мы планировали четыре матча. У нас были разные игры. Первая нам понравилась, во второй тяжеловато выглядели, сегодня в первом периоде тоже. Моментами играли очень хорошо, но игра состоит из 60 минут. Где‑то плюс, где‑то минус. Те моменты, которые запланировали, мы выполнили. Будет пара дней отдыха и вернёмся к подготовке к первой игре сезона», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.