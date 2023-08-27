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Фёдоров — о деле Федотова: на официальном сайте ФХР заявления нет

Фёдоров — о деле Федотова: на официальном сайте ФХР заявления нет
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, касательно решения Федерации хоккея России допустить голкипера армейцев Ивана Федотова к играм КХЛ только с 1 января 2023 года.

«Заявление ФХР? Это заявление есть на официальном сайте ФХР? Его там нет. Поэтому я не могу прокомментировать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сейчас голкипер не может играть за армейцев, так как на него наложена дисквалификация Международной федерации хоккея до 1 января 2024 года. Только после её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА.

Напомним, матч открытия нового сезона КХЛ состоится в Москве 1 сентября в 19:00 мск на стадионе «ЦСКА-Арена». В нём сыграют ЦСКА и казанский «Ак Барс».

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