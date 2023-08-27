Сергей Фёдоров заступился за Ивана Федотова после поражения от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поддержал голкипера армейцев Ивана Федотова после поражения в матче со «Спартаком» (1:3).

«Последние две пропущенные шайбы показались вратарскими? Давайте так. Хоккей — всё равно командная игра, ведь правильно. Ваня на последнем рубеже. В первом моменте долго сопротивлялись, но шайба нашла траекторию и вошла в наши ворота. Третья шайба — это ошибка наших ребят в зоне атаки. К сожалению, не нашли противоядия. Здесь здорово сыграл нападающий «Спартака», попал прям туда куда надо.

Сложно говорить — кто виноват, а кто нет. В общем и целом наконец‑то Ваня сыграл полноценный матч, получил хороший опыт. Для меня это здорово. Я бы хотел, чтобы он раньше сыграл три периода. Но есть моменты, когда тренер вратарей решает — как построить процесс. Мы понимаем, в какой стадии подготовки находится Федотов. Я рад, что он сыграл полный матч с такой быстрой командой», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.