Капитан «Югры»: самые экстремальные баллоны были у Крикунова, два-три на человека

37-летний капитан «Югры» Александр Евсеенков сравнил предсезонную подготовку у Вадима Епанчинцева и Владимира Крикунова.

«Как вам предсезонка Епанчинцева? Нагрузки высокие. Но было время и для восстановления. Хорошая предсезонка.

Не все хоккеисты и особенно ветераны любят баллоны? Баллоны, бега — поверьте, всё это нужно профессиональному спортсмену. В правильных пропорциях и для правильно подготовленного человека. Понимаешь это уже с возрастом.

У меня в карьере было много баллонов. Самые экстремальные — в «Нефтехимике» у Владимира Васильевича Крикунова. Там были два-три баллона на человека, причём все они — с максимальной нагрузкой. У Вадима Сергеевича в «Югре» — один баллон и облегчённый, килограммов под 70. Никакого сравнения с Нижнекамском!

Крикунов перебарщивал с нагрузками — колени с пахами «летели»? Почему? Ты же спортсмен, а не физкультурник! Если пришёл из отпуска в правильном состоянии, то такая работа скорее на пользу», — сказал Евсеенков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в межсезонье в «Югру» вернулся Вадим Епанчинцев, который рассказал о своём стиле работы.