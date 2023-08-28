Капитан «Югры»: самые экстремальные баллоны были у Крикунова, два-три на человека

37-летний капитан «Югры» Александр Евсеенков сравнил предсезонную подготовку у Вадима Епанчинцева и Владимира Крикунова.
«Как вам предсезонка Епанчинцева? Нагрузки высокие. Но было время и для восстановления. Хорошая предсезонка.
Не все хоккеисты и особенно ветераны любят баллоны? Баллоны, бега — поверьте, всё это нужно профессиональному спортсмену. В правильных пропорциях и для правильно подготовленного человека. Понимаешь это уже с возрастом.
У меня в карьере было много баллонов. Самые экстремальные — в «Нефтехимике» у Владимира Васильевича Крикунова. Там были два-три баллона на человека, причём все они — с максимальной нагрузкой. У Вадима Сергеевича в «Югре» — один баллон и облегчённый, килограммов под 70. Никакого сравнения с Нижнекамском!
Крикунов перебарщивал с нагрузками — колени с пахами «летели»? Почему? Ты же спортсмен, а не физкультурник! Если пришёл из отпуска в правильном состоянии, то такая работа скорее на пользу», — сказал Евсеенков в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, в межсезонье в «Югру» вернулся Вадим Епанчинцев, который рассказал о своём стиле работы.
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