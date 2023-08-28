Гендиректор «Сибири» рассказал, мог ли Тарасенко вернуться в клуб в текущем межсезонье

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, мог ли Владимир Тарасенко вернуться в клуб в текущем межсезонье.
«Этим летом воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко довольно долго был без контракта, звонили ли ему? А мне даже не обязательно звонить. У нас в команде есть проводник, связной. Можно в нашей раздевалке повесить лозунг: «Вова, мы ждём тебя всегда!» Каждое лето, независимо от того, какая ситуация у него с контрактом, я говорю отцу: «Андрей, не забывай, что Вова всегда желанный в «Сибири» и для него всегда найдётся шкафчик в раздевалке».
Ему ещё рано возвращаться в «Сибирь»? Я не буду лезть с советами к взрослому и разумному человеку. Но он знает, что мы все его ждём. Всегда», — цитирует Фастовского пресс-служба «Сибири».
Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
28 июля 2023 года Тарасенко подписал однолетнее соглашение с «Оттавой Сенаторз».
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