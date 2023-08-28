«Адмирал» одержал победу над «Торпедо» в товарищеском матче в Минске
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором «Торпедо» встречалось с «Адмиралом». Встреча завершилась победой дальневосточного клуба со счётом 2:1.
Первый период матча прошёл без заброшенных шайб.
На 19-й минуте второго периода Антон Берлёв открыл счёт в матче.
В начале третьей двадцатиминутки Юрий Паутов удвоил преимущество дальневосточного клуба. На 16-й минуте периода Алексей Кручинин размочил счёт в матче.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
28 августа 2023, понедельник. 11:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Берлёв – 38:40 0:2 Паутов – 42:00 (5x5) 1:2 Кручинин – 55:15 (6x5)
Нижегородский клуб завершил летнюю подготовку к новому сезону. В первом матче сезона-2023/2024 подопечные Игоря Ларионова встретятся в гостях с ярославским «Локомотивом» 3 сентября. «Адмирал» заключительный матч межсезонья проведёт 29 августа с минским «Динамо».
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