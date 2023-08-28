«Адмирал» одержал победу над «Торпедо» в товарищеском матче в Минске

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором «Торпедо» встречалось с «Адмиралом». Встреча завершилась победой дальневосточного клуба со счётом 2:1.

Первый период матча прошёл без заброшенных шайб.

На 19-й минуте второго периода Антон Берлёв открыл счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Юрий Паутов удвоил преимущество дальневосточного клуба. На 16-й минуте периода Алексей Кручинин размочил счёт в матче.

Нижегородский клуб завершил летнюю подготовку к новому сезону. В первом матче сезона-2023/2024 подопечные Игоря Ларионова встретятся в гостях с ярославским «Локомотивом» 3 сентября. «Адмирал» заключительный матч межсезонья проведёт 29 августа с минским «Динамо».