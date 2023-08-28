«Никто на КХЛ не давил». Президент лиги — о регистрации контракта Федотова
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Президент КХЛ Алексей Морозов опроверг информацию о том, что якобы ЦСКА давил на лигу в вопросе регистрации контракта голкипера Ивана Федотова.
«Говорят, что ЦСКА давил на нас в вопросе регистрации контракта Федотова? Мы общались с клубом, выясняли, что у них есть договорённости. Я общался с Федотовым, задавал ему вопросы — какие уведомления он получал от НХЛ, как он говорил с «Филадельфией». Никто на нас не давил. Мы брали паузу, чтобы разобраться, задавал вопросы в НХЛ, спрашивал у Дэйли. Потом спрашивали у хоккеиста, хочет ли он играть за ЦСКА. Мы зарегистрировали его контракт после консультации с юристами, которые сказали, что можем это делать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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