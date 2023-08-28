Президент КХЛ выразил официальную позицию лиги в отношении дела Ивана Федотова

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об официальной позиции лиги в отношении дела голкипера Ивана Федотова.

«Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала. Но там стоит пометка о дисквалификации до 31 декабря 2023 года. Мы его заявили на сезон, но Иван дисквалифицирован Международной федерацией хоккея. Юристы работают над вопросом.

Если ничего не изменится, 1 сентября Иван не сыграет. Технически получается так, что команда подаёт заявку за полтора часа до игры. Инспектор вбивает эту заявку в базу, и если рядом с фамилией игрока зажигается зелёный огонёк, тогда он может играть. 1-го числа за полтора часа до игры мы узнаем, будет ли он в заявке на игру, тогда мы и расскажем, как будем реагировать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.