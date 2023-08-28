Генменеджер «Трактора» высказался о предсезонной презентации команды

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о предсезонной презентации команды.

«Болельщики хотели видеть новый коллектив, чтобы узнать ребят не только как игроков, но и как личностей. Приятно, что люди смогли найти время, тем более что погода не очень тёплая. Они стали частью великого вечера, который состоялся в честь «Трактора».

Иван Савин назвал меня лучшим генеральным менеджером КХЛ? Это шутка. Больше мотивации для того, чтобы я этому соответствовал. Буду делать всё возможное и невозможное, чтобы стать им. Я готов к ответственности, в этом ничего нового нет. Я позитивно настроен перед сезоном и вижу, что ребята на 100 процентов выполняют наши требования и что у нас дружная раздевалка и сплочённый коллектив. И то, что это не просто банальные слова, доказали товарищеские игры. У нас есть основания рассчитывать, что эти ребята в чемпионате будут бороться в каждом матче», — приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.