Генменеджер «Трактора» высказался о предсезонной презентации команды

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о предсезонной презентации команды.
«Болельщики хотели видеть новый коллектив, чтобы узнать ребят не только как игроков, но и как личностей. Приятно, что люди смогли найти время, тем более что погода не очень тёплая. Они стали частью великого вечера, который состоялся в честь «Трактора».
Иван Савин назвал меня лучшим генеральным менеджером КХЛ? Это шутка. Больше мотивации для того, чтобы я этому соответствовал. Буду делать всё возможное и невозможное, чтобы стать им. Я готов к ответственности, в этом ничего нового нет. Я позитивно настроен перед сезоном и вижу, что ребята на 100 процентов выполняют наши требования и что у нас дружная раздевалка и сплочённый коллектив. И то, что это не просто банальные слова, доказали товарищеские игры. У нас есть основания рассчитывать, что эти ребята в чемпионате будут бороться в каждом матче», — приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.
- 28 августа 2023
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