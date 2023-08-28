«Авангард» трясёт, «Ак Барс» – машина. Итоги предсезонки для команд Востока КХЛ

Через трое с небольшим суток КХЛ возвращается в расписание хоккейных болельщиков. Новый сезон чемпионата стартует матчем ЦСКА и «Ак Барса» за Кубок Открытия. Как казанский клуб и другие представители Восточной конференции провели это лето?

«Авангард»

8 матчей: 4 победы – 4 поражения

Омский клуб радикально изменился за последние четыре с половиной месяца. Команду покинули лидеры, а процесс поиска их сменщиков занял всё межсезонье. Нетронутыми остались только вратарская линия и связка Ткачёв – Буше. Главный тренер омичей Михаил Кравец активно экспериментировал со всеми остальными хоккеистами – очевидно, по этой причине команда не оставила цельного впечатления. С одной стороны, «ястребы» одержали красивую победу над СКА, с другой – были разгромлены «Локомотивом» и мучились с «Нефтехимиком».

«Автомобилист»

7 матчей: 2 победы – 5 поражений

Екатеринбургский клуб – один из главных аутсайдеров нынешнего лета. Команда Николая Заварухина, от которой уже давно ждут скачка в результатах, победила только «Сочи» и московское «Динамо», а перед пятью другими соперниками капитулировала. Самая громкая неудача случилась в противостоянии с «Салаватом»: за пять минут до конца матча «Автомобилист» вёл с преимуществом в две шайбы, но в итоге уступил в основное время.

«Адмирал»

6 матчей: 3 победы – 3 поражения

Владивостокская сенсация забрала первый трофей межсезонья у СКА и «Авангарда», после чего погрузилась в длительный тренировочный цикл. Два последних – контрольных – матча предсезонки «Адмирал» сыграет сегодня и послезавтра. Это, как и многое другое у Леонида Тамбиева, необычно: почти все остальные команды стремятся разгрузиться в последние дни перед стартом сезона.

«Ак Барс»

7 матчей: 5 побед – 2 поражения

Действующий вице-чемпион КХЛ не дал ни единого повода усомниться в собственном статусе. Казанцы в относительно энергосберегающем режиме одержали пять побед и продемонстрировали впечатляющую форму своих лидеров — от Радулова до Шипачёва. При этом главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову есть над чем подумать: как минимум один звёздный новичок – Евгений Свечников – пока никак не встраивается в общую модель.

«Амур»

8 матчей: 3 победы – 5 поражений

«Амур» начал сборы с серии отдельных контрольных матчей и выглядел нормально, но к концу месяца всё разладилось, и на Кубке мэра Москвы команда проиграла все три матча, в том числе «Куньлуню». Особо обидно было уступить московскому «Динамо» – 0:6.

«Барыс»

8 матчей: 4 победы – 4 поражения

Игроки астанинской команды превратили межсезонье в настоящий аттракцион: их как на американских горках сначала опрокинуло вниз, а затем резко подбросило. На Кубке ТАНЕКО казахстанцы потерпели четыре поражения, а из Омска привезли четыре победы и Кубок Блинова. Пока непонятно, какой «Барыс» настоящий, но после командировки в Сибирь Андрей Скабелка был очень доволен. Главный тренер просто верит в то, что поставил команду на правильные рельсы, или точно видит, что она уже не угодит в крутое пике?

«Лада»

6 матчей: 3 победы – 3 поражения

Несмотря на разнообразные опасения, «Лада» собрала довольно приличный состав, который на предсезонке показал, что за здорово живёшь никому не покорится. Самый яркий фрагмент лета для тольяттинцев – волевая победа над «Магниткой»: отыграться с 1:4 – дорогого стоит. Но и за вычетом этого матча автозаводцы не выглядели случайными людьми на территории КХЛ.

«Металлург»

6 матчей: 2 победы – 4 поражения

Андрей Разин меньше остальных стремился коллекционировать победы летом. В самом деле – никто, кроме него, не решился снимать вратаря посреди матча в расстановке 5х5. Но реальные возможности уральского клуба трудно оценить и по другой причине: два североамериканских легионера ещё не добрались до Магнитогорска, а ожидания от них огромные.

«Нефтехимик»

7 матчей: 1 победа – 6 поражений

«Нефтехимик», этой весной заслуживший симпатии нейтральных болельщиков, летом провалился. В активе нижнекамцев только одна победа, а тон их игре задаёт звено новичков Брюквин – Дергачёв – Якупов. Похоже, по команде очень больно ударил уход Павла Порядина, чего, впрочем, и стоило ожидать. Страхов добавляют и вратарские проблемы: в августе Эмиль Гарипов пропускал не только эффектные буллиты от Овечкина в прощальном матче Зарипова – порой голкипера в незавидное положение ставили менее изощрённые приёмы.

«Салават Юлаев»

6 матчей: 3 победы – 3 поражения

Главный вывод по «Салавату Юлаеву» сводится к его главному хоккеисту: Александр Хмелевски продолжает гореть игрой и независимо от партнёров и соперников делает свою команду сильнее. Ещё один позитивный момент – увеличившаяся результативность: 19 голов в шести матчах – это вполне достойный результат, который даёт уфимским болельщикам надежду на то, что клуб станет чуть ближе к своим атакующим традициям.

«Сибирь»

4 матча: 2 победы – 2 поражения

«Сибирь» провела меньше всех предсезонных матчей на Востоке, и составить по ним однозначную клиническую картину весьма непросто. Не до конца ясно, в какой хоккей собирается играть Дэвид Немировски. С одной стороны, он сам приверженец атакующего стиля, с другой – на практике эта приверженность пока никак не проявилась. В четырёх матчах на Кубок Пучкова сибиряки забросили всего восемь шайб, причём половину из них – в ворота захандрившего «Сочи».

«Трактор»

7 матчей: 6 побед – 1 поражение

Челябинцы заканчивают лето с наилучшим соотношением побед и поражений. Единственным соперником, который смог сбить их с пути, оказался «Ак Барс». Однако смущает ровно то, что смущало и прежде: «Трактор» довольно пассивен впереди, поэтому забивает редко. В прошлом сезоне у Гатиятулина не нашлось плана Б на случай проблем с обороной. И если запасной стратегии нет и сейчас, то августовские успехи совсем скоро станут совершенно бесполезными.