Бывальцев — о перекрёстном плей-офф: хочется новенького, всем уже приелось одно и то же

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался о новых правилах в КХЛ, а также о введении перекрёстного плей-офф со второго раунда.
«Пока не почувствовал, что игра стала быстрее после введения правила трёх секунд. Теперь защитники просто стоят не за, а перед воротами (смеётся). Начинать период в большинстве в зоне атаки — хорошее правило. Не теряешь времени на раскатку, если выигрываешь вбрасывание. Даже если остаётся 20–30 секунд, есть время разыграть и забросить.
Перекрёстный плей-офф? Такой вид плей-офф лучше, всем уже приелось одно и то же. Что на Востоке, что на Западе. Хочется чего-то новенького», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полное интервью с Алексеем Бывальцевым читайте на «Чемпионате» завтра, 29 августа.
- 28 августа 2023
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