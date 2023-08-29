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Бывальцев рассказал, чего не хватило «Трактору» для выхода в плей-офф в прошлом сезоне

Бывальцев рассказал, чего не хватило «Трактору» для выхода в плей-офф в прошлом сезоне
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал, чего не хватило его бывшему клубу челябинскому «Трактору» для выхода в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.

«Не обращал внимания, что регулярно набирал очки. Была другая задача – выигрывать каждую игру. Старались, как могли, залезть в плей-офф. Наверное, не хватило как раз того очка, когда «Автомобилист» отыгрался за 0,01 секунды до конца матча», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне челябинский «Трактор» занял девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

29-летний Алексей Бывальцев подписал контракт с «Автомобилистом» в мае 2023 года.

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