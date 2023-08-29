В НХЛ заявили, что участие Федотова в продлении контракта с «Флайерз» не требовалось

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова, сообщив, что по правилам лиги соглашение вратаря с «Филадельфией Флайерз» было автоматически продлено на новый сезон.
«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт», — приводит слова Дэйли ТАСС.
Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не сыграл за пенсильванскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Федотов не подписывал контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024.
- 29 августа 2023
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:27
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
11:50
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:45
-
08:31
-
08:18
-
07:50
- 28 августа 2023
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:43
-
22:21
-
22:00