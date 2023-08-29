В «Эдмонтоне» рассказали, как контракт Мэттьюса повлияет на Макдэвида и Драйзайтля

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд ответил на вопрос, как повлияет продление контракта нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса со своим клубом на то, какие соглашения подпишут с «нефтяниками» лидеры команды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль через два и один год соответственно.
«Я не могу сейчас беспокоиться о том, что будет с командой в сезоне-2024/2025. Мне нужно думать о том, что будет с командой в сезоне-2023/2024. Должны ли мы думать о будущем? Абсолютно точно да. Конечно, некоторые вещи изменятся. Теперь, похоже, потолок зарплат наконец-то увеличится», — приводит слова Холланда sportsnet.ca.
Следующим летом Драйзайтль окажется в той же ситуации, в которой был Мэттьюс в этом году, — у немца останется год по контракту. Ещё через сезон в аналогичной ситуации будет Макдэвид.
- 29 августа 2023
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:27
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
11:50
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:45
-
08:31
-
08:18
-
07:50
- 28 августа 2023
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:43
-
22:21