В «Эдмонтоне» рассказали, как контракт Мэттьюса повлияет на Макдэвида и Драйзайтля

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд ответил на вопрос, как повлияет продление контракта нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса со своим клубом на то, какие соглашения подпишут с «нефтяниками» лидеры команды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль через два и один год соответственно.

«Я не могу сейчас беспокоиться о том, что будет с командой в сезоне-2024/2025. Мне нужно думать о том, что будет с командой в сезоне-2023/2024. Должны ли мы думать о будущем? Абсолютно точно да. Конечно, некоторые вещи изменятся. Теперь, похоже, потолок зарплат наконец-то увеличится», — приводит слова Холланда sportsnet.ca.

Следующим летом Драйзайтль окажется в той же ситуации, в которой был Мэттьюс в этом году, — у немца останется год по контракту. Ещё через сезон в аналогичной ситуации будет Макдэвид.