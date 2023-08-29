Сушинский: не могу назвать СКА главным фаворитом сезона КХЛ

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский не стал называть санкт-петербургский клуб главным фаворитом нового сезона КХЛ, отметив «Ак Барс», «Авангард», ЦСКА и московское «Динамо».
«Если вы посмотрите на «Ак Барс», у него тоже мощный состав. Я бы не сбрасывал со счетов «Авангард», который набрал качественных ребят. Плюс амбиции ЦСКА никуда не делись, «Динамо» укрепилось. Сейчас много команд, которые могут побороться за Кубок Гагарина, и это сделает сезон интересным.
У СКА не каждый сезон резкая смена состава. Сейчас решили так поступить. Посмотрим, к чему это приведёт. Не могу назвать СКА главным фаворитом сезона», — приводит слова Сушинского «РБ Спорт».
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. В матче открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — ЦСКА и «Ак Барс».
- 29 августа 2023
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