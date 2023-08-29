Инсайдер Фридман рассказал о будущем Петтерссона в «Ванкувере»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман высказался о ситуации с продлением контракта с командой нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона.

«Единственное, что я хотел бы сказать фанатам «Кэнакс»: не думайте, что он имел в виду, что не хочет оставаться. Я не верю, что это так. Ничто из моего разговора с ним не сказало мне, что он собирается уйти. Я думаю, что он верит в возможность побеждать с этой командой, но хочет убедиться, что его желание сочетается с настроениями в клубе, прежде чем подписать новый долгосрочный контракт», — сказал Фридман в эфире NHL Network.

24-летний Петтерссон в прошлом сезоне сыграл 80 матчей, в которых набрал 102 (39+63) очка. Его действующий контракт с «Ванкувером», по которому он зарабатывает $ 7,35 млн в год, заканчивается следующим летом.