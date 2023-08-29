Инсайдер Фридман рассказал о будущем Петтерссона в «Ванкувере»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман высказался о ситуации с продлением контракта с командой нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона.
«Единственное, что я хотел бы сказать фанатам «Кэнакс»: не думайте, что он имел в виду, что не хочет оставаться. Я не верю, что это так. Ничто из моего разговора с ним не сказало мне, что он собирается уйти. Я думаю, что он верит в возможность побеждать с этой командой, но хочет убедиться, что его желание сочетается с настроениями в клубе, прежде чем подписать новый долгосрочный контракт», — сказал Фридман в эфире NHL Network.
24-летний Петтерссон в прошлом сезоне сыграл 80 матчей, в которых набрал 102 (39+63) очка. Его действующий контракт с «Ванкувером», по которому он зарабатывает $ 7,35 млн в год, заканчивается следующим летом.
- 29 августа 2023
-
16:40
-
16:26
-
16:13
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:50
-
14:25
-
14:24
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:38
-
12:35
-
12:27
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
11:50
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:20