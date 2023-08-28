Три россиянина возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии лиги
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НХЛ опубликовала топ-10 лучших голкиперов лиги. Первые три места заняли российские вратари.
Возглавил рейтинг Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Второе место занял голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Замкнул тройку лучших Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».
Полностью рейтинг выглядит следующим образом.
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
3. Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс»)
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс).
5. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»)
6. Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»)
7. Джейк Эттингер («Даллас Старз»)
8. Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»)
9. Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»)
10. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).
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