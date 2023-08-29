«Никогда не видел человека, который настолько любит хоккей». Серебряков — о Ротенберге

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков рассказал о работе с главным тренером Романом Ротенбергом в сборной «Россия 25».

«Я, наверное, никогда не видел человека, который настолько любит хоккей – прямо скажем, кайфует от него. Хочет выигрывать каждый матч, каждое единоборство. Это впечатляет. Ты видишь, как у него горят глаза, как он мотивирует игроков. Он пропитан игрой, особенно в сборной – эта его патриотичность. Ты и сам кайфуешь, погружаешься в эти эмоции.

Роман часто говорит о своей системе? Я никогда особо в тактику не лез, я же вратарь. Не могу объяснить все нюансы, но она есть. Например, мы играем в средней зоне 1-2-2, иногда выдвигаемся одним игроком активно, иногда двумя. У него много таких наработок, но вот какие именно, мне всё-таки сложно сказать», — сказал Серебряков в интервью Sports.ru.

Ранее Ротенберг заявил, что в новом сезоне КХЛ СКА обладает сильнейшим составом в лиге, и выразил надежду на отличные результаты команды.