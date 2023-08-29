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Белов: клубы КХЛ абсолютно обоснованно идут по пути НХЛ

Белов: клубы КХЛ абсолютно обоснованно идут по пути НХЛ
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Экс-тренер сборной России и команд КХЛ Валерий Белов рассказал о тенденциях развития клубного хоккея в России.

«На мой взгляд, мы абсолютно обоснованно идём по пути НХЛ. В том числе это касается и формирования тренерских штабов клубов КХЛ, где теперь есть специалисты на каждом участке работы — главный тренер, тренер по физподготовке, тренеры по вратарям, защитникам, нападающим, большинству, меньшинству и так далее.

Ещё на границе веков у нас в командах было два-три тренера. И мы с некоторым удивлением отмечали для себя клубы НХЛ, где тренерские штабы команд были намного многочисленнее.​

Теперь всё иначе, особенно в ведущих клубах КХЛ. Посмотрите в штатное расписание, например, СКА или ЦСКА, там тренерские роли расписаны до деталей. Современный подход», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Валерий Белов сравнил нынешнее «Динамо» и команду бело-голубых времён его выступлений.

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