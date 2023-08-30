«Адмирал» победил минское «Динамо» в последнем матче предсезонки КХЛ

В товарищеском матче в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» местное «Динамо» проиграло «Адмиралу» по буллитам. Дальневосточники проигрывали 3:1 по ходу третьего периода, но сумели сравнять счёт. Основное время закончилось вничью 3:3, в овертайме команды не забросили шайб, а в серии бросков сильнее оказались гости.

Ранее по ходу межсезонья команды уже провели два матча и в обоих встречах выигрывали минчане – 3:1 и 4:1.

Этот матч был последней предсезонной игрой для всех клубов КХЛ. Регулярный сезон в лиге начнётся 1 сентября встречей ЦСКА – «Ак Барс». Поединок стартует в 19:00 мск.

Минское «Динамо» проведёт первую игру 2 сентября в гостях с «Нефтехимиком» (начало в 17:00 мск), а «Адмирал» начнёт сезон 3 сентября выездным поединком с ЦСКА (17:00 мск).