В Казани завершилась презентация обновлённого состава «Ак Барса»

«Ак Барс» в рамках праздничного концерта в честь дня Республики Татарстан презентовал состав команды, которая выступит в сезоне-2023/2024.

На праздничной площади перед жителями и гостями Казани клуб представил новичков команды: Евгения Свечникова, Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина. На сцене они надели майки «Ак Барса» с игровыми номерами.

«От имени команды поздравляю вас с праздником. Это важный день для нашей Республики и нашего города. Не случайно именно здесь мы представляем наших новичков, которые будут показывать хороший хоккей. В прошлом сезоне нам немного не хватило до победы, надеюсь, эти ребята нам помогут взять Кубок. Приглашаю всех на наши игры в «Татнефть-Арену», мы всегда чувствуем вашу поддержку», — приводит слова главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».