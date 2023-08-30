В Казани завершилась презентация обновлённого состава «Ак Барса»

«Ак Барс» в рамках праздничного концерта в честь дня Республики Татарстан презентовал состав команды, которая выступит в сезоне-2023/2024.
На праздничной площади перед жителями и гостями Казани клуб представил новичков команды: Евгения Свечникова, Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина. На сцене они надели майки «Ак Барса» с игровыми номерами.
«От имени команды поздравляю вас с праздником. Это важный день для нашей Республики и нашего города. Не случайно именно здесь мы представляем наших новичков, которые будут показывать хороший хоккей. В прошлом сезоне нам немного не хватило до победы, надеюсь, эти ребята нам помогут взять Кубок. Приглашаю всех на наши игры в «Татнефть-Арену», мы всегда чувствуем вашу поддержку», — приводит слова главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».
- 30 августа 2023
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