Вратарь «Ак Барса» Ахтямов проведёт ближайший сезон в «Нефтянике»
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Голкипер Артур Ахтямов проведёт ближайший сезон в «Нефтянике», игрок командирован в рамках спортивного сотрудничества между «Ак Барсом» и альметьевским клубом, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провёл в Альметьевске. Он отыграл 45 матчей, отражая в среднем 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,71, восемь матчей Ахтямов сыграл «на ноль».
Напомним, 2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трёхлетнее двустороннее соглашение начального уровня. Кэпхит голкипера — $ 851 тыс. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года. 25 июля «Ак Барс» взял в аренду Артура Ахтямова.
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