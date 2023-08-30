Вратарь «Ак Барса» Ахтямов проведёт ближайший сезон в «Нефтянике»

Голкипер Артур Ахтямов проведёт ближайший сезон в «Нефтянике», игрок командирован в рамках спортивного сотрудничества между «Ак Барсом» и альметьевским клубом, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провёл в Альметьевске. Он отыграл 45 матчей, отражая в среднем 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,71, восемь матчей Ахтямов сыграл «на ноль».

Напомним, 2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трёхлетнее двустороннее соглашение начального уровня. Кэпхит голкипера — $ 851 тыс. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года. 25 июля «Ак Барс» взял в аренду Артура Ахтямова.