«Торпедо» отправило Сато в «Дизель», нападающий станет первым японцем в ВХЛ
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Нижегородское «Торпедо» командировало нападающего Ю Сато в «Дизель». Таким образом, форвард станет первым японским хоккеистом, когда-либо игравшим в ВХЛ.
21-летний Сато дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате японский нападающий провёл 40 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Показатель полезности форварда составил «0». В плей-офф японец сыграл один матч без набранных баллов.
В апреле 2023 года «Торпедо» продлило контракт с Сато сроком на один сезон.
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