Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» отправило Сато в «Дизель», нападающий станет первым японцем в ВХЛ

«Торпедо» отправило Сато в «Дизель», нападающий станет первым японцем в ВХЛ
Комментарии

Нижегородское «Торпедо» командировало нападающего Ю Сато в «Дизель». Таким образом, форвард станет первым японским хоккеистом, когда-либо игравшим в ВХЛ.

21-летний Сато дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате японский нападающий провёл 40 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Показатель полезности форварда составил «0». В плей-офф японец сыграл один матч без набранных баллов.

В апреле 2023 года «Торпедо» продлило контракт с Сато сроком на один сезон.

Материалы по теме
«Торпедо» продлило контракты с защитником Бокуном и японским нападающим Сато
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android