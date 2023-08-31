«Торпедо» отправило Сато в «Дизель», нападающий станет первым японцем в ВХЛ

Нижегородское «Торпедо» командировало нападающего Ю Сато в «Дизель». Таким образом, форвард станет первым японским хоккеистом, когда-либо игравшим в ВХЛ.

21-летний Сато дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате японский нападающий провёл 40 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Показатель полезности форварда составил «0». В плей-офф японец сыграл один матч без набранных баллов.

В апреле 2023 года «Торпедо» продлило контракт с Сато сроком на один сезон.