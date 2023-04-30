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«Торпедо» продлило контракты с защитником Бокуном и японским нападающим Сато

«Торпедо» продлило контракты с защитником Бокуном и японским нападающим Сато
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Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракты с защитником Даниилом Бокуном и японским форвардом Ю Сато, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Сообщается, что соглашения рассчитаны сроком на один год.

26-летний Бокун в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 39 матчей, в которых отдал семь результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+6». В плей-офф на счету защитника гол и четыре ассиста в десяти матчах. Показатель полезности Бокуна в матчах на вылет составил «0».

21-летний Сато дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате японский нападающий провёл 40 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Показатель полезности форварда составил «0». В плей-офф японец сыграл один матч без набранных баллов.

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