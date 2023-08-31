С. Калинин рассказал, почему попросил обмен из «Нью-Джерси» в «Торонто» в 2017 году

Нападающий и капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал о причинах обмена из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Торонто Мэйпл Лифс» в 2017 году. Всего на счету Калинина в НХЛ 121 игра и 19 (10+9) набранных очков с показателем полезности «-23».

«В «Нью-Джерси» стало тяжело. Играл мало, меня поставили в четвёртую тройку с ребятами-тафгаями, играли по 7-10 минут за матч. Наше звено было сдерживающим, было тяжело проявить себя. После одной из игр я попросил обмен из клуба.

Запрос был не спонтанный – я хотел играть в хоккей, быть лидером и забивать голы, получать удовольствие от игры. Но на тот момент этого всего не было. Мы нормально поговорили с менеджером, он нормально воспринял мою ситуацию и постарался найти команды для обмена.

В «Торонто» играл в АХЛ. Мне говорили, чтобы я потерпел, посмотрел на систему игры – и меня обязательно поднимут в НХЛ. Но звонка не поступило», — сказал Калинин в интервью Metaratings.ru.

Сергей Калинин проведёт четвёртый сезон в качестве капитана «Трактора».