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«Трактор» определился с капитаном и его ассистентами на сезон-2023/2024

Сергей Калинин проведет четвёртый сезон в качестве капитана «Трактора», сообщает официальный сайт клуба. 32-летний нападающий выступает за челябинцев с 2020 года.

Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года, обладателем золотой медали чемпионата мира-2014 и бронзовой награды ЧМ-2016. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка Гагарина-2018/2019 и чемпионом России в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. За «Трактор» Калинин выиграл бронзовые медали КХЛ-2021/2022.

Ассистентами капитана в челябинской команде стали нападающие 32-летний Антон Бурдасов, 29-летний Владимир Ткачёв и 35-летний Владимир Жарков, а также 30-летний защитник Альберт Яруллин.

Новый сезон КХЛ «Трактор» начнёт 2 сентября гостевым матчем с «Ладой». Начало игры в 16:00 по московскому времени.