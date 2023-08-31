Коньков: Прохоркин играл вместе с Немировски в ЦСКА — это плюс для него и «Сибири»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал переход Николая Прохоркина в «Сибирь».

«Очевидно, что СКА, разгружая платёжную ведомость, чтобы влезть под потолок, вынужден был совершать обмены. Вот и очередь дошла до Прохоркина. Надо отметить, что у Николая в последний год была высокая травматичность и большой контракт. Думаю, что руководство СКА понимало риски, связанные с дальнейшим нахождением его в команде. Поэтому произошёл такой обмен в «Сочи», а далее расторжение.

Понятно, что переход в «Сибирь» – это шанс перезапустить карьеру, встряхнуться, перезагрузиться. Сторона игрока нашла, судя по всему, наиболее интересный вариант. Команда в Новосибирске боеспособная, амбициозная, плюс новый тренер Немировски, команда будет выступать на новой арене.

Отмечу, что Прохоркин играл вместе с Немировски в ЦСКА, это, конечно, плюс для обеих сторон. Для каждого игрока важно при смене команды чувствовать уверенность, доверие, чтобы набрать обороты и вернуться на свой прежний уровень. Мы прекрасно понимаем, что Николай – это игрок с потенциалом играть в сборной России, даже в НХЛ, но по определённым причинам он не смог постоянно играть на высоком уровне. Поэтому ждём от Прохоркина яркой игры, побед и голов», – сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.

В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча за СКА и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.