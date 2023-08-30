Агент Прохоркина назвал ключевой фактор, из-за которого игрок перешёл в «Сибирь»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Николая Прохоркина рассказал, что стало ключевым фактором при переходе форварда в «Сибирь». Отметим, что недавно Прохоркин сменил своего бывшего агента Андрея Мухачёва на Бабаева.
«Мы договорились с «Сибирью» очень быстро. Сперва, на первом этапе, общались минут пять, когда обсуждали общую сумму контракта. А буквально вчера закончили обсуждение бонусов.
Для Коли ключевым фактором в подписании контракта стало то, что главным тренером команды является Дэвид Немировски, с которым они вместе играли ещё за ЦСКА. Тренер и хоккеист переговорили между собой, после чего вопросов не осталось. Коле нужно доверие, спокойствие, где-то получить возможность ошибиться. Прохоркин обязательно покажет свои сильные стороны, вспомнит свою лучшую игру. Эта сделка поможет обеим сторонам, все остались довольны», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча за СКА и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
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