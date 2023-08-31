Гальченюк: переезд в КХЛ вышел незапланированным? Жизнь полна сюрпризов, я готов ко всему

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал о своём переезде в Континентальную хоккейную лигу.
«Насколько непросто дался переезд в КХЛ? Я готов ко всему. Хочу показать хороший, классный хоккей, влиться в коллектив и добиваться успехов вместе с ним. Конечно, есть некоторые новые моменты. Но в переездах всегда так, бывает чуть-чуть сложновато. Я здесь уже неделю или больше, немного потерял счёт времени. Акклиматизация прошла, я быстрее вхожу в ритм, это самое главное. А хоккей не меняется – лёд скользкий, шайба круглая, так что быстро разберусь. Переезд в КХЛ получился незапланированным? Жизнь полна сюрпризов. Нужно быть к ним готовым», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате» завтра, 1 сентября.
- 31 августа 2023
-
22:21
-
22:00
-
21:49
-
21:34
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:46
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:30
-
19:24
-
19:11
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:08
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:20
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00