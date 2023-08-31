Гальченюк: переезд в КХЛ вышел незапланированным? Жизнь полна сюрпризов, я готов ко всему

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал о своём переезде в Континентальную хоккейную лигу.

«Насколько непросто дался переезд в КХЛ? Я готов ко всему. Хочу показать хороший, классный хоккей, влиться в коллектив и добиваться успехов вместе с ним. Конечно, есть некоторые новые моменты. Но в переездах всегда так, бывает чуть-чуть сложновато. Я здесь уже неделю или больше, немного потерял счёт времени. Акклиматизация прошла, я быстрее вхожу в ритм, это самое главное. А хоккей не меняется – лёд скользкий, шайба круглая, так что быстро разберусь. Переезд в КХЛ получился незапланированным? Жизнь полна сюрпризов. Нужно быть к ним готовым», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате» завтра, 1 сентября.