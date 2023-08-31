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Мирошниченко и Суздалев приглашены в тренировочный лагерь новичков «Вашингтона»

Мирошниченко и Суздалев приглашены в тренировочный лагерь новичков «Вашингтона»
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Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере» сообщил, что «Вашингтон Кэпиталз» пригласил в тренировочный лагерь новичков — нападающих Ивана Мирошниченко и Александра Суздалева. Лагерь пройдёт с 16 по 19 сентября.

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний нападающий сыграл 26 матчей за «Авангард», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

19-летний Суздалев был выбран «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ 2022 года в третьем раунде под общим 70-м номером. В прошлом сезоне Александр сыграл за «Реджайна Пэтс» 66 матчей, в которых набрал 86 (38+48) очков.

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