Мирошниченко и Суздалев вошли в пятёрку лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов «Вашингтона», куда попали сразу двое россиян. Второе место в списке занял нападающий Иван Мирошниченко, замкнул пятёрку лучших форвард Александр Суздалев. Первое место в топ-5 занял форвард Райан Леонард.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Райан Леонард (нападающий, 18 лет);

2. Иван Мирошниченко (нападающий, 19 лет);

3. Винсент Иорио (защитник, 20 лет);

4. Хендрикс Лапьер (нападающий, 21 год);

5. Александр Суздалев (нападающий, 19 лет).

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.