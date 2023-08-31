Мирошниченко и Суздалев вошли в пятёрку лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов «Вашингтона», куда попали сразу двое россиян. Второе место в списке занял нападающий Иван Мирошниченко, замкнул пятёрку лучших форвард Александр Суздалев. Первое место в топ-5 занял форвард Райан Леонард.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Райан Леонард (нападающий, 18 лет);
2. Иван Мирошниченко (нападающий, 19 лет);
3. Винсент Иорио (защитник, 20 лет);
4. Хендрикс Лапьер (нападающий, 21 год);
5. Александр Суздалев (нападающий, 19 лет).
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
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