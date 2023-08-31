Анисин и Варнаков подписали полноценные контракты с ХК «Норильск»

Нападающие Михаил Варнаков и Михаил Анисин подписали полноценные контракты с хоккейным клубом «Норильск», сообщает пресс-служба клуба.
Минувший сезон Анисин, которому сейчас 35 лет, провёл в жлобинском «Металлурге» из Беларуси. В 20 встречах регулярного чемпионата форвард набрал 17 (9+8) результативных баллов при общем показателе полезности «-6». Нападающий уже успел поиграть в ВХЛ, он выступал за «Сарыарку», «Хумо» и «Ижсталь», суммарно проведя 74 матча.
38-летний Варнаков провёл в КХЛ 749 матчей и набрал 408 (218+190) очков. В прошлом сезоне нападающий провёл в Континентальной хоккейной лиге один матч за ярославский «Локомотив» без набранных очков.
Ранее главный тренер «Норильска» Айдар Мусакаев высоко оценил мастерство нападающих Варнакова и Анисина.
- 31 августа 2023
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