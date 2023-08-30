«Они очень здорово работают и подают пример». Тренер «Норильска» — о Варнакове и Анисине

Главный тренер «Норильска» Айдар Мусакаев высоко оценил мастерство опытных нападающих Михаила Варнакова и Михаила Анисина, которые должны стать лидерами команды в новом сезоне ВХЛ.
«У обоих большой опыт, и в больших клубах, и в сборной играли, Анисин выигрывал Кубок Гагарина. Такие ребята — это прежде всего раздевалка, это быт. На них молодёжь смотрит: как они готовятся к играм, чем питаются, как относятся к разным деталям. В тренировочном процессе подают пример — ребята очень здорово работают. В играх — это колоссальный опыт, который в сложных или экстремальных ситуациях может сыграть ключевую роль, потому что в такие моменты они могут подсказать что-то важное, в том числе и нам, тренерам», — цитирует Мусакаева пресс-служба ВХЛ.
Минувший сезон 35-летний Анисин провёл в жлобинском «Металлурге» из Беларуси. В 20 встречах регулярного чемпионата Анисин набрал 17 (9+8) результативных баллов при общем показателе полезности «-6».
38-летний Варнаков провёл в КХЛ 749 матчей и набрал 408 (218+190) очков.
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