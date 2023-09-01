Гальченюк: Малкин и Кросби пашут и добиваются успехов. Играть с ними очень престижно

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал об игре в «Питтсбург Пингвинз».

«Каково было играть в «Питтсбурге» после «Аризоны»? Все команды, в которых я играл, чем-то друг от друга отличались. За несколько дней в клубе понимаешь, сколько колоссальной работы проделывают такие игроки, как Кросби, Джино, Крис Летанг. Этот костяк в «Питтсбурге» уже полтора десятка лет. Было интересно посмотреть, как они готовятся, тренируются. Они пашут и добиваются успехов. Моё время в «Питтсбурге» было недолгим, но я успел набраться у них опыта. Играть в одной команде с такими хоккеистами очень престижно», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В «Питтсбург Пингвинз» Гальченюк сыграл 45 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате»: