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Гальченюк — о «Монреале»: когда всё хорошо, носят на руках, когда хреново — по-другому

Гальченюк — о «Монреале»: когда всё хорошо, носят на руках, когда хреново — по-другому
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Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал о своих впечатлениях от игры в Канаде за «Монреаль Канадиенс».

«В Канаде хоккей – религия. Где бы ты ни шёл на улице, тебя везде узнают. Там люди реально живут хоккеем. Годы в «Монреале» были моими первыми в НХЛ, я получил огромное удовольствие от игры там. Болельщики там классные, стадион и франшиза тоже впечатляют. Конечно, есть давление от болельщиков и прессы. В Квебеке «Монреаль» — одна из самых важных частей жизни. Когда всё хорошо, тебя носят на руках, а когда хреново, то всё по-другому. Но в этом тоже есть свой шарм. Нужно не обращать на это внимания и делать свою работу. В плане организации там всё на элитном уровне», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате»:

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