Гальченюк: с первого дня в СКА почувствовал, что у команды большие задачи на сезон

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал об ожиданиях от сезона в армейском клубе.

«Как оценю игровой стиль СКА? Это атакующая команда, игроки хорошо взаимодействуют друг с другом. Команда действует на высоких скоростях, играет в быстрый хоккей. Видно, что играют с эмоциями. С первого дня в СКА почувствовал, что у команды большие задачи на сезон. В каждой игре – предсезонной или нет – все здесь стараются выиграть. Игроки готовы делать всё для победы.

Цели на сезон? Очень хочется выиграть Кубок Гагарина. В лиге есть много хороших клубов. Дорога будет нелёгкая, но в этом весь интерес. Хочу быть лучшей версией себя – что на льду, что вне его. Нужно продолжать становиться лучше и двигаться вперёд», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате»: