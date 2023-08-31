«Как будто находишься под крылом, под защитой». Е. Воронков — о работе с Брагиным

Защитник «Витязя» Егор Воронков рассказал о работе с главным тренером Валерием Брагиным в молодёжной сборной России.
«Самые лучшие моменты в карьере? Их много, в каждом сезоне есть хорошие моменты. Это триумф команды, может, он не такой значительный, но важный для ребят. А про свою карьеру могу сказать, что молодёжный чемпионат мира запомнился больше всего. Бронза, серебро — это важный момент становления меня как взрослого хоккеиста, это дало своеобразный толчок.
Какой совет от тренера запомнился на всю жизнь? Я помню Валерия Николаевича Брагина по молодёжному чемпионату мира, его спокойствие на лавке. Ты как будто находишься под крылом, под защитой. Ты чувствуешь его уверенность и на лёд выходишь и просто играешь, в голове нет лишних мыслей», — сказал Воронков в интервью MSK1.
В прошлом сезоне 26-летний Воронков сыграл в регулярке и плей-офф за подмосковный клуб 68 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.
- 31 августа 2023
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