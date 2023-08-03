Защитник «Авангарда» Пайгин: Брагин понимал каждого, за него всегда бились

Защитник «Авангарда» Зият Пайгин рассказал об игре за молодёжную сборную России под руководством Валерия Брагина.

«В 2014 году вызвали в молодёжную сборную России, которую возглавлял Валерий Брагин, не дрожали коленки в первое время? Такого не было. У нас тогда бригада в тренерском штабе была супер: Анвар Гатиятулин, Евгений Корешков, Владимир Куликов, Брагин – главным. Тренерский коллектив был великолепным. Они в совокупности дали нам всё. Благодаря их наработкам заняли второе место на турнире.

Каким показался Валерий Николаевич, когда увидели и пообщались с ним впервые? Очень интересный человек. Открытый и тренер-психолог, как вы говорили. Брагин понимал каждого, за него всегда бились. Каждый игрок, который там был, хотел победить за тренера, команду и страну. Атмосфера внутри команды будоражила, мурашки шли по коже.

Какую философию прививали команде? Чтобы мы играли и наслаждались игрой. По-моему, когда мы датчан по буллитам еле-еле обыграли, Брагин зашёл в раздевалку и сказал, что всё нормально. Он излучал максимальный позитив, не было никакого негатива. И мы с командой чувствовали спокойствие, не было вообще никакой паники. Потом Чехии проиграли, но микроклимат был, как и после игры с Данией. Расстроились, но собрались и пошли до финала.

Помимо финала, был ли ещё памятный матч на турнире? Победа над США 3:2 в четвертьфинале. Потом также Швецию обыграли: игры в группе (2:3) и в полуфинале (4:1) – совершенно разные. А финал – это всегда 50 на 50.

В финале проигрывали канадцам 1:5, но отыграли три шайбы, оставался ещё период, чего не хватило, чтобы сравнять? Времени во втором периоде. Начали забивать, хорошо пошло у нас. Если бы побольше времени, то, возможно… Но это из серии «если бы да кабы», — сказал Пайгин в интервью Metaratings.ru.

На МЧМ-2015 Пайгин провёл семь матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+7».