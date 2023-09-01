В «Торонто» объяснили продление контракта с главным тренером Шелдоном Кифом

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг высказался о продлении контракта с главным тренером Шелдоном Кифом.

«Я знаю, что мы все сосредоточены на конечной цели — выигрыше Кубка Стэнли. Прежде чем дойти до цели, вам нужно сделать много шагов. Год за годом вы должны ставить себя в такое положение, чтобы дать себе возможность выиграть трофей. Шелдон делал это каждый год.

Я думаю, что у него очень хорошие отношения с нашими игроками. Дело не в том, чтобы его любили как тренера, а в том, чтобы его уважали, и разговоры, которые я вёл с нашими тренерами и игроками, говорят о большом уважении к нему. Когда у вас есть хорошие люди, вы хотите их сохранить», — цитирует Треливинга пресс-служба клуба.

42-летний Киф был выбран 31-м главным тренером в истории «Мэйпл Лифс» 20 ноября 2019 года. За четыре сезона в клубе (267 игр в регулярном сезоне) Шелдон одержал 166 побед при 101 поражении.