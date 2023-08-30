«Торонто» продлил контракт с главным тренером Шелдоном Кифом

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг заявил, что клуб продлил контракт с главным тренером Шелдоном Кифом на несколько лет.
«Тренировать эту команду было для меня большой честью, и я искренне рад возможности продолжить движение к нашей конечной цели. Я благодарен организации и её владельцам за поддержку, а также Брэндану Шэнахану и Брэду Треливингу, с которыми мне очень понравилось работать в это межсезонье. В нашей организации очень много замечательных игроков. Вместе наша приверженность командному успеху остаётся непоколебимой», — заявил Киф.
42-летний Киф был выбран 31-м главным тренером в истории «Мэйпл Лифс» 20 ноября 2019 года. За четыре сезона в клубе (267 игр в регулярном сезоне) Шелдон одержал 166 побед при 101 поражении.
- 30 августа 2023
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