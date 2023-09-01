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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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Назаров — о Федотове: пиренейский ослик Тардиф начал запугивать санкциями. Жду вбрасывания

Назаров — о Федотове: пиренейский ослик Тардиф начал запугивать санкциями. Жду вбрасывания
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал возможное участие вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом». Встреча состоится сегодня, 1 сентября, в Москве и начнётся в 19:00 мск.

«Пиренейский ослик Люк (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата») начал нас запугивать санкциями. Что-то мне подсказывает, что у нас в стране и в лиге никто его не боится. С нетерпением жду стартового вбрасывания в матче на Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Судя по тому, что Иван Федотов принял участие в утренней раскатке армейцев, он сегодня окажется в заявке на матч. Будем внимательно следить», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ИИХФ запретила Федотову участвовать в официальных матчах ЦСКА с 1 сентября до конца 2023 года.

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