Николай Коваленко: пока не могу представить себя в первых двух звеньях «Колорадо»

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко рассказал о подписании контракта с «Колорадо» и причинах аренды в «Торпедо». Коваленко следующий сезон проведёт в нижегородском клубе.

«Я бы не хотел сразу туда лететь, потому что хотел провести ещё один полноценный сезон с Игорем Николаевичем, набраться опыта. Полностью с ним согласен, что сперва нужно окрепнуть в КХЛ, а потом уже ехать. Постепенно стараюсь окрепнуть. Надеюсь, что этот сезон получится таким же хорошим, как прошлый, или даже лучше. Тогда уже можно будет ехать.

Ларионов говорит, что готовит меня в топ-6 «Колорадо»? Пока не могу себя там представить. Работаю над этим», — сказал Коваленко в интервью на YouTube-канале «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Напомним, в 2018 году форвард был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под номером 171. Всего в КХЛ Коваленко провёл 257 матчей, в которых набрал 119 очков — забил 51 гол и отдал 68 результативных передач.